الثلاثاء ١٩ مارس ٢٠٢٤
١١:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

يحماية شرطة الاحتلال..

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
الثلاثاء ١٩ مارس ٢٠٢٤ - ١٠:٣١ بتوقيت غرينتش

اقتحم 54 مستوطنا صهيونيا، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

العالم - فلسطين المحتلة

وأفاد شهود عيان، باقتحام عشرات المستوطنين المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

وتفرض قوات الاحتلال قيودا مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، في إطار الحصار المفروض عليه منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

ولم يكتفِ وزير الأمن الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير بمنع المصلين من الضفة الغربية بالصلاة في الأقصى المبارك، وإصدار مئات قرارات الإبعاد عنه طيلة شهر رمضان الكريم، بل عاد من جديد مطالبا السماح للمستوطنين باقتحامه في العشر الأواخر من شهر رمضان.

روابط ذات صلة

المستوطنون يحرقون بيوت الفلسطينيين في الضفة علی سكانها

شاهد.. المستوطنون الصهيانة يطالبون بإقالة مجرم الحرب نتنياهو

بعد طوفان الأقصى المستوطنون أكثر إدمانا

نكبة جديدة يقودها المستوطنون بالضفة