رئيسي: مشاركة إيران وروسيا بمنظمات إقليمية تمهد لتوسيع العلاقات

العالم – إيران

وضمن تهنئة الشعب الروسي على ثقته بالرئيس الروسي وإعادة انتخابه مجددا لهذا المنصب، أعرب الرئيس إبراهيم رئيسي عن أمله في أن تكون الحكومة الروسية الجديدة أرضية مناسبة لمزيد من توسيع العلاقات والتعاون البناء بين إيران وروسيا في مختلف المجالات.

واعتبر رئيسي وجود البلدين في منظمات إقليمية مهمة مثل شنغهاي وبريكس، فضلا عن الجهود المبذولة لتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين بما في ذلك بناء خط سكة حديد رشت-آستارا، أرضية مناسبة لتعزيز التعاون الثنائي وخاصة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وفي جزء آخر من هذه المحادثة الهاتفية، أكد إبراهيم رئيسي على أن استمرار الجرائم ضد الشعب الفلسطيني يستلزم تحركا دوليا مؤثرا لمنع ووقف الاعتداءات الإجرامية الصهيونية ورفع الحصار وتقديم مساعدات واسعة النطاق لأهالي غزة.

وضمن إبداء الرئيسان اهتمامهما بالمصالح الإقليمية المشتركة بما في ذلك في منطقة القوقاز، وصف رئيس الجمهورية التطورات والتحركات في منطقة جنوب القوقاز بأنها حساسة، وأكد إرادة واستعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية للحفاظ على استقرار المنطقة والمصالح الاستراتيجية لإيران.

بالمقابل أعرب الرئيس الروسي في هذه المقابلة الهاتفية عن امتنانه لبرقية التهنئة التي بعث بها الرئيس الإيراني لتهنئته بإعادة انتخابه لرئاسة روسيا الاتحادية، وقدم تهانيه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وعيد النوروز ورأس السنة الإيرانية الجديدة، مشيرا إلى الانتهاء الوشيك من مسودة مشروع اتفاقية التعاون الشامل بين إيران وروسيا.

وأضاف بوتين أن الانعقاد الناجح لاجتماع اللجنة المشتركة الـ17 للتعاون الاقتصادي بين البلدين في طهران، فضلا عن نمو التجارة الثنائية بنسبة 77% يعد من المؤشرات الإيجابية على تحسن التعاون بين طهران وموسكو.

كما اعتبر فلاديمير بوتين وجود الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا في منظمات البريكس وشنغهاي فرصة ثمينة لتعميق التفاعلات بين الجانبين موضحا بأن البلدين لديهما مواقف مماثلة حيال هجمات الاحتلال الاسرائيلي على غزة معربا عن استعداد بلده للتعاون بشكل اكثر فعالية مع طهران في هذا الخصوص.