أميرعبداللهيان: إيران ملك لجميع الإيرانيين

العالم – إيران

وعشية عید النوروز ورأس السنة الإیرانیة الجدیدة، وجّه وزير الخارجية الإيراني "حسين أميرعبداللهيان" رسالة تهنئة إلى الإيرانيين المغتربين.

وفي رسالته هذه، هنأ أميرعبداللهيان جميع مواطنيه الإيرانيين الأعزاء في كل أصقاع العالم بمناسبة عيد النوروز و رأس السنة الإیرانیة الجدیدة.

كما صرح بأن: إيران ملك لجميع الإيرانيين، وسيحدد تقدمها المتزايد ومستقبلها المشرق من خلال الجهد الكبير والوحدة الوطنية لجميع الإيرانيين.

وأشار إلى أن: الجهود المبذولة في حكومة آية الله رئيسي تهدف لزيادة هيبة واقتدار إيران العزيزة وزيادة اعتزاز و فخر جميع الإيرانيين.