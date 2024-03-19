خارجية قطر: أي هجوم على رفح سيؤثر سلبا على التوصل لاتفاق

العالم-قطر

وقال الأنصاري إن المفاوضات بشأن صفقة تبادل استؤنفت بكل مساراتها في الدوحة، مؤكدا أن "المفاوضات جارية ونحن متفائلون بحذر والفرق الفنية تلتقي لبحث بعض التفاصيل".

وأوضح أن "اجتماع أمس جاء لنقل الردود بين الطرفين وشمل الاستجابة الإسرائيلية على رد حماس"، مبينا "أننا لا نزال في إطار تبادل المقترحات وانتقلنا إلى الاجتماعات التقنية".

وأشار إلى أنه "لا يمكن تقديم مدى زمني للمحادثات لكنها مرتبطة بتبادل المقترحات والوصول إلى حلول للقضايا الخلافية"، مضيفا: "لا يمكن القول إننا على وشك الوصول إلى اتفاق لكن من الممكن الإعلان عن أي نجاح".

وكان الوفد الصهيوني بقيادة رئيس "الموساد" ديفيد بارنياع وصل أمس الاثنين إلى العاصمة القطرية الدوحة، لتقديم رد تل أبيب على مقترح حركة حماس بشأن صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين والتوصل لهدنة في قطاع غزة.