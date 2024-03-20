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الرئيس الإيراني يهنىء بعيد النوروز ويؤكد أن الحكومة ستبذل الجهود لتحقيق شعار العام

الرئيس الإيراني يهنىء بعيد النوروز ويؤكد أن الحكومة ستبذل الجهود لتحقيق شعار العام
الأربعاء ٢٠ مارس ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٨ بتوقيت غرينتش

هنأ الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي، في كلمة، صباح اليوم الأربعاء، بعيد النوروز، مؤكدا أن الحكومة ستبذل الجهود لتحقيق شعار العام.

العالم - ايران

يتبع..

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