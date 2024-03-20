الاحتلال الاسرائيلي يتجرع مرارة کأس جبهة جنوب لبنان

العالم - انقلاب الصورة

عمليات عسکرية وصلت الی استهداف عمق المواقع والقواعد العسکرية. لکن العدو الاسرائيلي في محاولة لإنکار الحقائق وقلب الصورة انتهج سياسة ترسيم احصائيات خيالية لانتصارات وهمية ضد المقاومة في لبنان، لکن الميدان، افشل هذه المحاولة.

وبدأ المسؤولون الصهاينة اطلاق تصريحات نارية وتهديدات ضد لبنان، حيث قال افيغدور ليبرمان وهو وزير اسرائيلي سابق:"يجب ان تسيطر اسرائيلي علی جنوب لبنان وصولاً الی نهر الليطاني".

اما زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد فقد قال:"اننا سوف نحاسبکم اذا حدث أي شيء في الشمال وليعلم الشعب اللبناني وخصوصاً حزب الله ان العبث معنا الان ستکون فکرة سيئة".

لکنه عاد بعد فترة وقال:"الجيش مضغوط ولايوجد ما يکفي من الجنود في غزة والضفة والحدود الشمالية، هذه الحکومة خطر علی اسرائيل ولايمکن ان ننتصر في هذه الحرب مع نتنياهو".

اما ليبرمن فقد عاد وقال:"اعتقد ان الحکومة قد تخلت عن کل سکان الشمال منذ اکثر من خمسة أشهر ومع تساقط أکثر من 100 صاروخ يومياً هناک 80 ألف نسمة أصبحوا نازحين خارج بيوتهم. 60 ألف شخص تم اجلاءهم بأمر من الحکومة و20 ألفاً نزحوا بأنفسهم ولاينوون العودة، تآکل الردع الاسرائيلي الی الصفر، المفهوم الانهزامي الذي رأيناه قبل السابع من تشرين الاول/اکتوبر، مستمر ايضاً اليوم في قطاع غزة والشمال".

للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو المرفق..