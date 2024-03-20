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كوشنر يقترح ترحيل الفلسطينيين للنقب أو مصر

كوشنر يقترح ترحيل الفلسطينيين للنقب أو مصر
الأربعاء ٢٠ مارس ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٠ بتوقيت غرينتش

قال جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب إن على "إسرائيل" ترحيل المدنيين من غزة إلى صحراء النقب، أو مصر حسب تعبیره.

جاءت تصريحات كوشنر -التي نقلتها صحيفة الغارديان البريطانية- خلال لقاء له في جامعة هارفارد الشهر الجاري.

وعلقت الصحيفة قائلة إن تصريحات كوشنر تعطي لمحة عن سياسة دونالد ترامب للشرق الأوسط إذا عاد إلى البيت الأبيض.

وأوضح أنه لو كان مسؤولا في "إسرائيل" فإن أولويته الأولى ستكون إخراج المدنيين من مدينة رفح الجنوبية، وأنه "بالدبلوماسية" قد يكون من الممكن إدخالهم إلى مصر، مضيفا "كنت سأقوم فقط بتجريف منطقة في النقب، وسأحاول نقل الناس إلى هناك" حسب زعمه.

ولدى سؤاله عن المخاوف في منطقة الشرق الأوسط من أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لن يسمح للفلسطينيين الذين فروا من غزة بالعودة، توقف كوشنر ثم قال: "ربما".

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