وول ستريت جورنال: هذا ما يعرقل التوصل لاتفاق الهدنة بغزة

العالم-فلسطين المحتلة

وأشارت الصحيفة إلى أن المعضلة تكمن في صلاحيات فريق التفاوض "الإسرائيلي"، حيث لم يمنح نتنياهو، الوفد أي صلاحيات لإبرام صفقة، بحسب ما كشفه وسطاء مشاركون في المحادثات للصحيفة.

وقال مسؤول في الكيان لم تكشف هويته، إن رئيس "الموساد" ديفيد برنياع، الذي يرأس وفد كيان الاحتلال، التقى الكابينت الإسرائيلي قبل أن يغادر إلى قطر، ولم يحصل على الصلاحيات التي طلبها، لكنه حصل على الصلاحيات المتعلقة بإدارة المفاوضات.

كما كشفت الصحيفة أن رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في غزة، يحيى السنوار، له دور مباشر في المفاوضات.

وقدرت الصحيفة أنه لا صفقة قبل أسبوعين على الأقل.

ونقلت الصحيفة عن المفاوض الصهيوني السابق، غرشون باسكن، أن "إسرائيل" تعرف أنها تدخل المفاوضات وهي خاسرة، وأن أي اتفاق سيكون انتصارا لحماس، وأن تل أبيب تحاول تقليل صورة هذا الانتصار قدر الإمكان.

وعاد برنياع، الثلاثاء، إلى تل ابيب قادما من الدوحة، بعد زيارة استغرقت ساعات عقد خلالها محادثات مع الوسطاء المصريين والقطريين بشأن التوصل لصفقة تبادل أسرى مع حركة حماس ووقف إطلاق نار في قطاع غزة.

ورافق برنياع إلى قطر وفد بقي في العاصمة الدوحة، من أجل بحث وحل التفاصيل المتعلقة بأسماء الأسرى الصهاينة المحتجزين في غزة والأسرى الفلسطينيين في سجون كيان الاحتلال .