الاحتلال يستهدف لجان المساعدات والمقاومة تواجه التوغل 'الإسرائيلي' بالقطاع

العالم- فلسطين

ونقل المركز الفلسطيني للاعلام عن مصادر محلية ان 30 مواطنًا استشهدوا نتيجة لقصف قوات الاحتلال وإطلاق النار المباشر على لجان عشائرية تقوم بتوزيع المساعدات في دوار الكويت بغزة. وتؤكد أن هذه اللجان على دورها الهام في توزيع المساعدات الإنسانية وسط القطاع.

من ناحية أخرى، أعلنت المقاومة في غزة تنفيذها لعدة عمليات وخوضها اشتباكات ضارية ضد قوات الاحتلال المتوغلة في مجمع الشفاء الطبي ومناطق أخرى شرقي خان يونس، مما أسفر عن مقتل قائد في غرفة العمليات المتقدمة.

وأعلن جيش الاحتلال مقتل قائد في اللواء 401، الرقيب أول سيباستيان إيفان، في معارك مجمع الشفاء، مرفقًا ذلك بزيادة في عدد الجنود الإسرائيليين القتلى إلى 594 جنديًا منذ الـ7 من تشرين الأوّل/أكتوبر 2023، منهم 251 جندياً سقطوا منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة في الـ27 من تشرين الأول/أكتوبر.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ166:

-مدفعية الاحتلال تقصف شققاً سكنية في عمارة مشتهى مقابل برج الشوا وسط مدينة غزة.

- اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

- قوات الاحتلال تقتحم بلدة بني نعيم شرق مدينة الخليل.

-مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم حارة السعادة في مخيم الجلزون شمال رام الله.

-قوات الاحتلال تقتحم اطراف مخيم الجلزون شمال رام الله وبلدة الرام شمال القدس المحتلة

-تجدد القصف المدفعي في محيط مجمع الشفاء الطبي وحي الرمال بمدينة غزة

-اشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال في منطقة الجندي المجهول وسط مدينة غزة

-تعزيزات عسكرية للاحتلال تجاه مخيم عقبة جبر في اريحا

-مدفعية الاحتلال تستهدف بلدة القرارة شمال خانيونس.

-قوات الاحتلال تقتحم مخيم عقبة جبر جنوب أريحا

-مصادر صحفية: عدد كبير من العائلات محاصرة الآن في حي الرمال غرب مدينة غزة وسط ظروف مأساوية بسبب قصف الاحتلال المستمر على المنطقة

- قوات الاحتلال تقتحم مدينة الخليل

-اندلاع حريق في مركبة على طريق كفر لاقف شرق قلقيلية.

-قوات الاحتلال أخرجت عدداً كبيراً من المرضى في مستشفى الشفاء بغزة وتركتهم في الشارع

-مظاهرة حاشدة في الدنمارك دعما وإسنادا لفلسطين وغزة.

- 30 شهيدا جراء استهداف طيران الاحتلال لجان تأمين المساعدات قرب دوار الكويت بمدينة غزة

- تقدم لآليات الاحتلال بالقرب من مفترق حميد غرب مدينة غزة

- قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف في محيط مجمع الشفاء الطبي وحي الرمال غرب غزة

- حياة النازحين داخل مركز إيواء في دير البلح وسط قطاع غزة

-مصادر محلية: اطلاق نار كثيف يُسمع هذه اللحظات بالتزامن مع انفجارات من قبل قوات الاحتلال غرب مدينة بيت لاهيا

- المقاومة الإسلامية في العراق "استهدفنا فجر اليوم الأربعاء الموافق 20 - 3 - 2024 ، بواسطة الطيران المسيّر ، مطار بن غوريون في عمق الاحتلال، مؤكدين استمرارنا في دكّ معاقل الأعداء، استكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال ، ونصرة أهلنا في غزة ، وردًا على المجازر التي ترتكب بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل"

- أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين: إدراة بايدن ستقترح بدائل لاجتياح رفح على وفد إسرائيلي سيزور واشنطن



- البيت الأبيض طلب الاجتماع مع الوفد الإسرائيلي لتجنب صدام وشيك



-واشنطن تخوفت من انهيار المفاوضات ومضي إسرائيل باجتياج رفح ما سيشكل نقطة انهيار بالعلاقات

- "كتائب شهداء الأقصى - مجموعات ليوث المجد تنشر فيديو للحظة استهداف الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية بعبوة محلية الصنع".

-طيران الاحتلال ينفذ غارة تستهدف بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

- المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: الاحتلال ارتكب في أقل من أسبوع 8 مجازر ضد مراكز المساعدات