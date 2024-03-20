مطار أوروبي يعلق تعاملاته مع سلاح الجو "الاسرائيلي"

العالم- فلسطين المحتلة

ونقلت صحيفة "سكوتشمان" عن الحكومة الاسكتلندية تأكيدها أن مطار غلاسكو بريستويك لن يتعامل مع جيش الاحتلال.

وأشارت الصحيفة إلى أن طائرة تابعة لسلاح الجو "الإسرائيلي" كانت مسافرة بين الولايات المتحدة وبئر السبع هبطت في مطار غلاسكو بريستويك، المملوك للقطاع العام، في أكتوبر من العام الماضي.

وقالت الحكومة الاسكتلندية منذ ذلك الحين إنه لم تهبط أي رحلات عسكرية إسرائيلية أخرى في بريستويك.

من جهتها دعت منظمة "Scottish Green MSP" إلى منع جميع الطائرات الإسرائيلية من دخول المجال الجوي للمملكة المتحدة بعد قرار مطار بريستويك

وقال عضو البرلمان الاسكتلنديّ روس جرير، "من الخطأ جدا استخدام المطار بهذه الطريقة"، داعيا حكومة المملكة المتحدة إلى منع جميع الطائرات الإسرائيلية من دخول المجال الجوي الذي تسيطر عليه.

وأضاف جرير "من المرجح أن تكون هذه الطائرة التي هبطت في بريستويك محملة بالأسلحة لقصف المدارس والمستشفيات والمنازل.

مضيفا أن " عدد الضحايا في غزة على يد الجيش الإسرائيلي يتجاوز 30 ألف شخص، وربما يكون هذا أقل من العدد الحقيقي لأنه للأسف تم دفن الآلاف تحت الأنقاض ولا يعرف مصيرهم".

وتابع "من المهم أن يظهر الناس في جميع أنحاء العالم تضامنهم مع غزة ومن المهم ألا نسمح بأي حال من الأحوال بهذه الإبادة الجماعية. من الخطأ جدا أن يتم استخدام المطار في المقام الأول، ومن الجيد أنه لن يكون هناك استخدام لمطار اسكتلندا المملوك للقطاع العام من قبل القوات الجوية الإسرائيلية".