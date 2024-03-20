بالفيديو: مجمع الشفاء شاهد على نازية الاحتلال؟

العالم - خاص بالعالم

وكما في هجومه السابق على المجمع الواقع وسط مدينة غزة، طلب جيش الاحتلال من مئات النازحين الذين لجأوا الى المجمع، طلب منهم الخروج ..وعند خروج العشرات منهم استهدفهم بنيرانه موقعا إياهم بين شهيد وجريح، ومانعا الاقتراب منهم أو إنقاذ أو انتشال أي منهم ..وصار يستهدف كل من يتحرك في المجمع ومحيطه.

وزارة الصحة في قطاع غزة أفادت بنشوب حريق على بوابة المجمع الطبي، ووجود حالات اختناق بين النساء والاطفال النازحين في المستشفى وقطع الاتصالات، مشيرة الى أن النازحين محاصرون داخل مبنى الجراحات التخصصيه وفي استقبال الطوارئ.

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان حذر من الأوضاع في مجمع الشفاء الطبي والمخاطر الماثلة أمام المدنيين سواء المرضى أو العاملون الصحيون أو النازحون بداخله، هربا من الهجمات العسكرية الإسرائيلية، مشددا على ضرورة حماية المستشفيات والمنشآت الطبية وتحرك الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات العلاقة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية الجسيمة على المستشفيات في قطاع غزة.

الى ذلك، طالب وفد رفيع المستوى من أطباء عادوا مؤخرا من غزة بوقف فوري للعدوان على غزة وتقديم المساعدات الطبية والإنسانية بشكل فوري وعاجل للقطاع.

وعقد الأطباء مؤتمرا صحافيا بمقر الأمم المتحدة في نيويورك بعد لقائهم ممثلين عن دول أعضاء في المنظمة، أما وجهتهم التالية فهي واشنطن حيث يزمعون عقد اجتماعات مع أعضاء في الكونغرس الأميركي لحثهم على الضغط من أجل وقف إطلاق النار الفوري وتقديم شهادتهم حول ما عايشوه في غزة.

ويؤكد الأطباء الذين يعملون مع منظمات دولية مثل 'أطباء بلا حدود' وميد غلوبال' وغيرها أن هناك قصفا عشوائيا جماعيا أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين، وأن هناك استهدافا واضحا للغاية لمرافق الرعاية الصحية والعاملين في المجال الطبي وتدمير متعمد للبنية التحتية لجميع المستشفيات. وحذر الأطباء من أن السكان المدنيين في غزة يعانون من كارثة إنسانية وحرب تجويع واصفين ظروفهم بالمروعة.