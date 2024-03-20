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أوستن: الولايات المتحدة لن تسمح بسقوط أوكرانيا + فيديو

الأربعاء ٢٠ مارس ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٩ بتوقيت غرينتش

أكّد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، أن بلاده لن تسمح بسقوط أوكرانيا التي دخلت حرباً مفتوحة مع روسيا منذ فبراير شباط 2022.

وتعهّد أوستن في حديثٍ للصحفيين خلال افتتاح اجتماع في ألمانيا للداعمين الدوليين لأوكرانيا، بألا تسمح الولايات المتحدة بسقوط أوكرانيا حتى وإن كان الكونغرس يعرقل الإفراج عن مزيد من المساعدات لكييف.

ويعطل مجلس النواب الأميركي ذو الغالبية الجمهورية، الإفراج عن 60 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا، وقد حذرت الولايات المتحدة من أن حزمة بقيمة 300 مليون دولار أقرت قبل فترة قصيرة ستكفي لبضع أسابيع فقط.

وأضاف: "نحن مصممون على تزويد أوكرانيا الموارد التي تحتاج لها لمقاومة عدوان الكرملين".

وأعلنت واشنطن عن مساعدة بقيمة 300 مليون دولار لأوكرانيا الأسبوع الماضي، وأوضح أوستن أنها تأمنت بفضل التوفير في المشتريات الأخيرة للبنتاغون.

وقال أوستن: لم نتمكن من دعم هذه الحزمة الملحة إلا من خلال الادخار غير المتوقع في عقود.

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