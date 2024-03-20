صورة وفيديو.. مستوطنون يعتدون على فلسطيني ويحرقون مركبته في نابلس

العالم - فلسطين

من جهة اخرى تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية، واعتقلت ثلاثين فلسطينيا.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينتي نابلس وطولكرم، واعتقلت عددا من الفلسطينيين، وحاصرت منزلا في حي التعاون العلوي بمدينة نابلس، وهددت بتفجير المنزل، كما اقتحمت مدينة أريحا، ومخيم عقبة جبر جنوبها، وداهمت عدة أحياء في المدينة.

وشنت قوات الحتلال حملة اعتقالات طالت عددا من الشبان الفلسطينيين بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها، كما داهمت القوات بلدتي بيت أمر ونوبا في الخليل.

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