نصف عمال ميناء إيلات مهددون بالطرد بسبب الأزمة المالية

العالم-الاحتلال

ويقع ميناء إيلات على الطرف الشمالي للبحر الأحمر وكان من أوائل الموانئ التي تأثرت بعد أن غيرت شركات الشحن مسار السفن لتجنب هجمات القوات المسلحة اليمنية في اليمن.

وأعلنت إدارة الميناء اعتزامها تسريح نصف الموظفين البالغ عددهم 120 موظفا، وردا على ذلك، نظم عمال الرصيف وقفة احتجاجية يوم الأربعاء.

ويتعامل ميناء إيلات بشكل أساس مع واردات مثل السيارات وصادرات البوتاس القادمة من البحر الميت، ويعد أصغر حجما مقارنة بمينائي حيفا وأسدود على البحر المتوسط اللذين يتعاملان مع تجارة الاحتلال كلها تقريبا.

ويقع ميناء إيلات بجوار الميناء الساحلي الوحيد للأردن في العقبة، ويوفر للاحتلال بوابة إلى الشرق دون الحاجة إلى الملاحة عبر قناة السويس.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الرئيس التنفيذي لميناء إيلات جدعون جولبر، أن هذه الخطوة هي الخيار الأخير بعد الخسائر وتباطؤ النشاط لأشهر.

وأوضح أنه إذا لم تتدخل الحكومة للمساعدة في دفع الرواتب، فإن تسريح العمال أمر لا مفر منه، مضيفا أن القوى العاملة المتبقية يمكنها الحفاظ على الحد الأدنى من العمليات.

ويعارض القرار اتحاد نقابات العمال (هستدروت)، وهو منظمة تجمع تحت مظلتها مئات الآلاف من العاملين في القطاع العام.

ويقول مسؤولون صهاينة إن الطريق البديل عن البحر الأحمر يتطلب الالتفاف حول الطرف الجنوبي لقارة إفريقيا مما يطيل الرحلات إلى البحر المتوسط لمدة تتراوح بين أسبوعين و3 أسابيع ويزيد بالتالي التكلفة.

وفي وقت سابق الشهر الماضي أعلن زعيم حركة أنصار الله في اليمن، السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي، عن منع عبور السفن المرتبطة بإسرائيل من المحيط الهندي نحو طريق الرجاء الصالح.