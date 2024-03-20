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زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الاميركي..

شومر يهاجم 'نتنياهو' مجددا: 'إسرائيل' قد تنتهي بدون دعم أميركي

شومر يهاجم 'نتنياهو' مجددا: 'إسرائيل' قد تنتهي بدون دعم أميركي
الأربعاء ٢٠ مارس ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٩ بتوقيت غرينتش

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن السيناتور الأميركي وزعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر قوله إن مستقبل الكيان الإسرائيلي قد ينتهي ما لم يحظ بدعم أميركي، معربا عن خشيته من أن يصبح الكيان بقيادة بنيامين نتنياهو منبوذا عالميا حتى بالولايات المتحدة.

العالم - الاميركيتان

ونقلت الصحيفة عن السيناتور تشاك شومر قوله إن نتنياهو يمكن أن يمنع إجراء انتخابات في الكيان الاسرائيلي حتى عام 2026.

وكان شومر قد دعا في خطاب قبل أيام إلى إجراء انتخابات في الكيان الإسرائيلي، موجها انتقادات إلى نتنياهو، مما أثار غضب الأخير.

ويواجه نتنياهو ضغوطا دولية متزايدة لا سيما من الرئيس الأميركي جو بايدن الذي أشاد الجمعة بـ"الخطاب الجيد" الذي ألقاه شومر ودعا فيه إلى إجراء انتخابات مبكرة في الكيان الإسرائيلي.

ودان نتنياهو في مقابلتين مع قناتي سي إن إن وفوكس نيوز الأحد هذه الدعوة، ورأى أن تصريحات شومر، أرفع شخصية يهودية في السلطة التشريعية الأميركية، "ليست في محلها على الإطلاق"، مؤكدا "لسنا جمهورية موز".

وقال إن أعضاء "المجتمع الدولي" الذين يدعون إلى إجراء انتخابات "يفعلون ذلك لأنهم يعلمون بأن الانتخابات ستوقف الحرب وستشل البلاد لمدة 6 أشهر على الأقل".

ولا يوجد حتى الآن موعد محدد للانتخابات البرلمانية في الكيان الإسرائيلي.

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