بالفيديو.. كيف بدأ الإيرانيون عامهم الجديد؟

العالم – خاص بالعالم

لبزوغ الشمس في هذا اليوم طعم آخر.. وكأنة نقطة في رأس السطر.. وبداية جديدة.. إنها لحظات الاخيرة من يحتى يحتضر.. ولحظة يولد فيها عام جديد، مصحوبا بالأمل والحياة.

وفي اللحظات الأولى من العام الإيراني الجديد وجه قائد ثورة الإسلامية خطابا بالمناسبة.. الاقتصاد كان العنوان الرئيس في البيان السنوي لآيةالله السيدعلي خامنئي، حيث اعتبر الاقتصاد القضية الأساس للبلاد، وقال إن المفتاح لحل المشاكل الاقتصادية هو الإنتاج المحلي.

وقال سماحته في كلمة بمناسبة بدء العام الجديد: "إن شعار هذا السنة هو طفرة الإنتاج بمشاركة الشعب.. هذا هو شعار العام، نأمل أن يتحقق هذا الشعار بأفضل شكل وأن يخطط المسؤولون لتحقيقه، وأن يتعاون أصحاب الرأي فكريا، ويشارك نشطاء الاقتصاد عمليا في هذا المشروع."

بقي الاقتصاد المحور الأساس في كلمة الرئيس الإيراني أيضاً.. حيث أكد إبراهيم رئيسي أن العام الإيراني الجديد سيكون عام زيادة الإنتاج وخفض التضخم وازدهار الاقتصاد.

هي بداية عام جديد حرص الإيرانيون أن يقطعوا الطريق من أقطار خارطة البلاد ليوصلوا بأنفسهم إلى القلب المعنوي النابض في إيران: إلى الروضة الرضوية المنيرة ومضجع صاحب التاج السلطاني الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام.. ليقضوا هذه اللحظات في كنفه ورحابه.

وقال احد الزوار لمراسل العالم: ما ميز لحظاتنا أثناء حلول السنة الجديدة هو هطول المطر ونحن في العتبة الرضوية.. أرجو أن تغمرنا الرحمة الإلهية ونحن في جوار الإمام الرؤوف ويقضي حوائجنا.

فيما قالت زائرة أخرى بأن: الأجواء هنا مختلفة تماما عن كل مكان.. كنت في أمس الحاجة لأن أكون هنا لاستمتع من الطاقة الإيجابية الكامنة في جوار الإمام الرضا عليه السلام.

أجواء جمعت الأضداد: الدموع والبسمة والبهجة والتضرع.. وأحاسيس أخرى في آن واحد.. الإيرانيون الذين ينهون عاما بأفراحه وأحزانه يستقبلون عاما جديدا.. عاما يبدو الأمل فيه كبير.

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