البلدان التي تزود الكيان الإسرائيلي بالسلاح

العالم – باختصار

حسب معهد ستوكهولم الدولي للسلام تتصدر أميركا قائمة البلدان الغربية المصدرة للسلاح إلى الكيان.

وتأتي كل من ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا بعدها على التوالي.

معهد ستوكهولم: أميركا غطت ما نسبته 70.2% من استيرادات إسرائيل من السلاح للفترة بين 2011 و 2023.

محافل دولية: أميركا شغلت جسرا جويا بـ250 طائرة شحن لحمل أسلحة وذخائر لإسرائيل منذ 7 أكتوبر.

أميركا شغلت جسرا بحريا بـ20 سفينة تحمل ذخائر حربية للكيان منذ بدء حربه على غزة.

أميركا أرسلت للكيان قنابل مدفعية ودبابات وقذائف ذكية وصواريخ للقبة الحديدية وقنابل فوسفور أبيض وعنقودية.

وأيضا زودت الكيان بمقاتلات إف 35 وقنابل وصواريخ لسلاحه الجوي لقصف غزة وهليكوبترات أباتشي.

معهد ستوكهولم لأبحاث السلام: ألمانيا تواصل بدورها تزويد إسرائيل بأنواع مختلفة من الأسلحة والذخائر.

نفس المصدر: ألمانيا تغطي ما نسبتة 23.9% من إجمالي استيرادات الكيان من السلاح.

وزارة الاقتصاد الألمانية: مبيعات ألمانيا من السلاح إلى إسرائيل تضاعفت 10 مرات عام 2023 مقارنة بـ2022.

برلين وافقت على 185 طلبا من تل أبيب خلال الحرب على غزة بتزويدها بذخائر وقطع غيار مدافع ودبابات.

الطلبات تضم أيضا 10,000 قنبلة دبابات عيار 125 ملم ومدافع ذاتية الحركة.

إيطاليا تغطي نحو 5.9% من إجمالي استيرادات الكيان من السلاح.

في بريطانيا.. منظمة "الحملة ضد تجارة الأسلحة" تعمل 6 شركات على تزويد إسرائيل بالسلاح والذخيرة.

نفس المصدر: من بينها شركتان تمدان إسرائيل بصواريخ لأنظمة دفاعها الجوي وقطع مقاتلات إف 35.

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