الاتحاد الفرنسي يتخذ قرارا مفاجئا بشأن اللاعبين المسلمين!

العالم- الرياضة

وبسبب هذا القرار المفاجيء والتمييز الواضح، تم ابعاد الشاب محمد دياوارا لاعب ليون عن منتخب فرنسا تحت 19 عام رغم استدعائه، لان محمد رفض الإفطار في الايام الثمانية الماضية رغم مطالبات الاتحاد الفرنسي و النادي بذلك.

وبحسب راديو "أر إم سي" الفرنسي، الأربعاء، فإن الاتحاد المحلي للعبة، قام بتقديم طلب مباشر إلى جميع مدربي الفئات السنية في المنتخبات، حول اللاعبين، الذين قرروا الصيام خلال شهر رمضان.

وتابع أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، طلب من جميع مدربي المنتخبات في الفئات السنية تحت 21 عاماً، عدم توجيه الدعوة إلى أي لاعب قرر الصيام خلال شهر رمضان المبارك ورفضه الإفطار خلال الأيام الماضية.

وأوضح بالقول إن الجهاز الفني لمنتخب فرنسا تحت 19 عاماً، قام باستبعاد النجم محمد دياوارا لاعب نادي أولمبيك ليون بشكل رسمي، بسبب إصراره على الصيام خلال شهر رمضان، ورفضه الإفطار، رغم أنه حصل على دعوة رسمية لتمثيل المنتخب.

وأردف أن محمد دياوارا قاوم الضغط المسلط عليه سواء من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أو من إدارة نادي أولمبيك ليون، حتى يفطر خلال الأيام الماضية، بعدما تمسك بالصيام في شهر رمضان، ما جعله يتعرض للاستبعاد من منتخب تحت 19 عاماً.

واختتم بالإشارة إلى أن محمد دياوارا (19 عاماً)، قرر عدم قبول الدعوات القادمة لمنتخب فرنسا تحت 19، بسبب عدم احترام قراره بالصيام في شهر رمضان ورفضه الإفطار، ليعود مرة أخرى إلى ناديه أولمبيك ليون.