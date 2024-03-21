طهران : وحشية الكيان الصهيوني في غزة مستمرة على مرأى العالم أجمع

العالم - ايران

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في منشور على منصة إكس إن همجية ووحشية الكيان الصهيوني في قطاع غزة مستمرة على مرأى العالم أجمع، وبعد 167 يوماً متواصلاً من الحرب على قطاع غزة، لا تزال المحافل الدولية واقفة مكتوفة الأيدي واكتفت بإعلان مواقفها والتعبير عن وجهات نظرها!

وأضاف، منذ بداية الحرب على قطاع غزة، استشهد 31923 مواطنًا فلسطينيًا، وأصيب 74096 شخصًا، أكثر من 72% من الضحايا من النساء والأطفال.

وتابع، من الأخبار المؤلمة هذه الأيام حصار جيش الاحتلال الصهيوني لمستشفى الشفاء في غزة لليوم الرابع على التوالي. جنود هذا الكيان فجروا صباح اليوم المبنى التخصصي في مستشفى الشفاء ودمروه بالكامل!

وأكد كنعاني أن لسان التاريخ عاجز عن سرد كل هذه الوحشية العلنية والمتهورة أمام أعين المجتمع الدولي.

وأضاف، على الداعمين والصامتين إزاء كل هذه الوحشية والشراسة أن يخجلوا من أنفسهم وعلى المجتمع الدولي أن يفكر في خطة عاجلة لتخليص الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها من الارتهان لأمريكا والكيان الصهيوني.

وأقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس على تفجير المبنى التخصصي داخل مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة.

وتناقلت وسائل إعلام فلسطينية صورة المبنى المدمر قائلة:"إنها للمبنى التخصصي الذي تم تفجيره".

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي محاصرة مجمع الشفاء الطبي منذ عدة أيام مدعيا أن أفراد من المقاومة الفلسطينية يستخدمونه كمركز لشن عمليات ضد الاحتلال، وهو ما تسبب باستشهاد العشرات‘ عدا عن تنفيذ الاحتلال لاقتحامات متكررة للمجمع واعتقالهم العشرات من المدنيين الفلسطينيين.