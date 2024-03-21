شهداء وجرحى خلال اقتحام الاحتلال لمخيم نور شمس بطولكرم بالضفة

العالم – خاص بالعالم

نيران الضفة الغربية اشتعلت، أصوات الانفجارات والاشتباكات تسمع في مخيم نور شمس شرق طولكرم، حيث اقتحمت قوات الاحتلال المخيم بأكثر من 50 آلية وجرافة ثقيلة، وفرضت طوقاً مشدداً عليه.. الاشتباكات استمرت لساعات أسفرت عن استشهاد عدد من المقاومين.

الهلال الأحمر الفلسطيني أعلن أن طواقمه تمكنت من الدخول إلى المخيم ليل أمس وتستلمت شهيدين من داخل المخيم، مصادر محلية أوضحت أن الشهيدين هما نضال أبو عبيد وأياد نضال عزمي كانوح، وارتقيا باستهداف مركبتهما من قبل مسيرة إسرائيلية في حي المنشية داخل المخيم.

هذا فيما أضافت مصادر محلية أن جرافات الاحتلال عثت خرابا بالبنية التحتية خلال اقتحام مخيم نور شمس، وسط مطالبة جيش الاحتلال لأهالي حي المنشية بمغادرة منازلهم.

الهلال الأحمر وبعد ساعات من إعلانه الأول، تحدث عن تسلم شهيد آخر من مخيم نور شمس أيضا، وسط استمرار الاشتباكات، اشتباكات تبنتها كتيبة طولكرم في سرايا القدس، مؤكدة خوض عناصرها مواجهات بالرصاص والعبوات الناسفة والكمائن ضد قوات الاحتلال.

شهيد آخر برصاص قوات الاحتلال قرب مستوطنة غوش عتصيون شمال الخليل بحجة محاولته تنفيذ عملية طعن في المنطقة، وفق إذاعة جيش الاحتلال.. فيما أعلنت كتائب شهداء الأقصى في نابلس مقتل وجرح عدد من جنود الاحتلال إثر استهدافهم بعبوات ناسفة.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال أيضا منطقة جبل الشيخ في بلدة بدو شمال غرب القدس، وبلدة كفر عقب شمالي المدينة المقدسة وسط اندلاع مواجهات واشتباكات مع الشبان في البلدة.

وفي رام الله، أستشهد الشاب محمد القطري في محيط مخيم الأمعري خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي داهمت المنازل بعد اقتحامها قرية رأس كركر غرب رام الله.. فيما أصيب ثلاثة آخرون عند المدخل الجنوبي لمحافظة رام الله والبيرة.

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