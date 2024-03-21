تطور الصناعات العسكرية في إيران

العالم – باختصار

في اليوم الوطني للصناعات العسكرية أفتتح بطهران معرض لاحدث المنجزات العسكرية الإيرانية.



في المعرض أزيح الستار عن دخول جيل جديد من الصواريخ الباليستية الايرانية الصنع للخدمة.



الصاروخان البالستيان خرّمشهر والحاج قاسم انضما للقوات الجوية الفضائية لحرس الثورة.



في المعرض ايضا أزيح الستار عن أحدث طائرة إيرانية من دون طيار.



المسيّرة الايرانية الأكثر تطوّرا مهاجر 10 تدخل مجال الخدمة في القوات المسلحة.



المسيّرة مهاجر 10 بمدى 2000 كلم تحلق على ارتفاع 7 كيلو مترات.



مهاجر 10 قادرة على حمل تشكيلة قنابل وصواريخ ونظم حرب الكترونية بوزن 300 كيلو غرام.



رئيس الجمهورية نسعى لتطوير العلاقات مع الجميع لكننا سنقطع يد أي معتد.



الرئيس ابراهيم رئيسي قواتنا المسلحة ضمان لأمن واستقرار البلاد والمنطقة.



إيران.. تلقى الطلبات من بلدان اسيوية وافريقية وأخرى بأمريكا اللاتينية لشراء مسيّراتها.



ايران نجحت رغم الضغوط والحذر ببناء قدرات دفاعية استراتيجية ضخمة بكفاءات ذاتية.

التفاصيل في الفيديو المرفق