فيدو خاص: مقترح حماس التفاوضي يضع نتنياهو في مأزق؟!!

العالم – انقلاب الصورة



الأهداف التي تبجح بها نتنياهو في بداية العدوان على غزة، كالقضاء على المقاومة وإطلاق سراح الأسرى بالقوة، فشلت بشكل وواضح وصريح على أرض الواقع؛ لذا أضطر نتنياهو إلى الذهاب إلى المفاوضات، مجبرا على هذه الخطوة وهو الذي كان يكابر ويرفض أي حديث عن المفاوضات وبأنه يجب أن يطلق سراح الأسرى بالقوة ويقضي على المقاومة.

لكن نتنياهو لم يحقق أي شيء، والواضح أن الحرب تقيم بالأهداف كما يقول أهل الخبرة في العسكري وفي السياسة، نتنياهو فشل فشلا ذريعا نحو نصف عام من العدوان على غزة وهو يكرر نفس.

وقال المحلل السيا سي الإسرائيلي يوئاف شتيرن: "لا يمكن إعادة الأسرى بالقوة نتنياهو يجب عليه أن يصل إلى القرار الآن وهو يتحدث عن صفقة دون ثمن والقضاء على حماس وفي نفس الوقت نرى التوغل البري في غزة محدود نوع ما، حيث اقتحم مستشفى الشفا في غزة مرة أخرى، ومخيم النصيرات إذن أين هو الانتصار المطلق الذي يتحدث عنه نتنياهو".

لم يحقق نتنياهو أي شيء في غزة، ولم يحقق أي من الأهداف المرفوعة وكل الشعارات والتصريحات العنترية لم تذهب إلا أدراج الرياح، إذن عمليا نتنياهو فشل وحكومته فشلت وجيشه فشل في أن يحقق الأهداف المرفوعة بل أكثر من ذلك المقاومة هي التي وضعت شروطها وهي التي أجبرت نتنياهو على التفاوض من أجل صفقة تبادل للأسرى ووقف إطلاق النار.

يبدو نتنياهو أمام مشكلة حقيقية، حيث أصبح عاجزا عن تحقيق الأهداف وهذا جلي وواضح سواء أبرمت الصفقة مع المقاومة أم لم تبرم، لأنه إذا قبل بالصفقة هذا يعني إذعانا لشروط المقاومة واذا لم يقبل ستحاصره المظاهرات في الأراضي المحتلة وتطالب بإقالته.