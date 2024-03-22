حوالي نصف عام على العدوان.. عشر مجازر في غزة

العالم – مراسلون

وقال مراسل العالم في دير البلح، إن كيان الاحتلال الإسرائيلي قصف منزلا يعود لعائلة أبو ثابت في حي النصر شمال شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والإصابات.

القصف المدفعي الإسرائيلي مستمر على مناطق في خانيونس

وأضاف، أن الاحتلال القصف العنيف على مناطق مختلفة في خانيوس جنوبي قطاع غزة، كما أن القصف المدفعي على مناطق خانيوس لم يتوقف منذ أسابيع طويلة، منها المناطق الشرقية مثل منطقة القرارة والزنة، وبن سهلة ومنطقة البلد وسط خانيوس، وذلك في ظل تواجد عسكري للجيش الإسرائيلي في تلك المناطق.

الاحتلال يقصف منزلا في دير البلح وسط غزة

وأشار مراسل العالم، إلى أن طائرات الاحتلال كذلك استهدفت منزلا يعود لعائلة أبو عيشة في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة.

مويض في سماء مدينة غزة

وقال مراسلنا أن القصف الإسرائيلي مازال مستمرا على مخيم النصيرات ومناطق شمال قطاع غزة، بحيث ظهر مويضا في سماء مدينة غزة.

وأضاف، أن 3 مرضى استشهدوا داخل مستشفى الشفاء شمال القطاع بسبب استمرار حصار الاحتلال للمشفى ومنع وصول الأدوية. كما استشهد عشرة اشخاص في قصف طال منزلا لعائلة القوقا شمال غربي مدينة غزة.

قسم الجراحات في مستشفى الشفا لم ينسف

وأضاف، أن لا صحة للاخبار المتداولة حول نسف الاحتلال بشكل كامل لقسم الجراحات في مجمع الشفا الطبي، أنما تم قصفه بقذائف مدفعية بزعم وجود محاصرين داخل القسم.

المقاومة تتصدى لقوات الاحتلال في مجمع الشفا

وأشار مراسلنا إلى أن قوات الاحتلال تواصل حصارها لمجمع الشفا الطبي لكن المقاومة الفلسطينية تتصدى لها بعنف، حيث نشرت كتائب القسام عدة مشاهد تظهر فيها بسالة مقاوميها في الدفاع والتصدي للجيش الإسرائيلي وتدميرها لعدة دبابات اسرائيلية.

المقاومة تدك مستوطنات غلاف غزة

وقال مراسل العالم إن كتائب سرايا القدس والشهيد عمر القاسم و الشهيد أبو علي مصطفى، أعلن عن اطلاق رشقات صاروخية من مناطق في غزة نحو مستوطنات الغلاف ما يعكس أن المقاومة لا تزال حتى هذه اللحظة مستمرة في التصدي للقوات الإسرائيلية عكس ما يروج له كيان الاحتلال.