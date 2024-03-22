الجمعة ٢٢ مارس ٢٠٢٤
٠٨:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. إطلاق نار على حافلة مستوطنين غرب رام الله

الجمعة ٢٢ مارس ٢٠٢٤ - ٠٨:٢٢ بتوقيت غرينتش

اصيب ثلاثة جنود اسرائيليين في اشتباكات مع مقاوم فلسطيني استهدف حافلة مستوطنين غرب رام الله، بحسب وسائل اعلام عبرية. هذا فيما اعلنت سرايا القدس - كتيبة جنين استشهاد القائد العام لسرايا القدس في الضفة الغربية محمد محمود حواشين متاثرا بجراحه.

العالم - خاص بالعالم

الاحداث في الضفة الغربية المحتلة لا تقل سخونة عن قطاع غزة، فحدة المواجهات اشتدت وسط اقتحامات واعتقالات شبه يومية في المدن والبلدات الفلسطينية.

اشتباكات مسلحة اندلعت غرب رام الله، بين قوات الاحتلال الاسرائيلي ومقاوم فلسطيني اطلق النار على حافلة مستوطنين بالقرب من مستوطنة دوليف. ورغم محاصرة المقاوم الا انه اوقع خسائر بشرية في صفوف جنود الاحتلال. (قبل استشهاده)

مواجهات، شاركت فيها المروحيات الاسرائيلية باطلاق النار من رشاشاتها الثقيلة لاول مرة منذ عشرين عام على ضواحي رام الله، التي شهدت عمليات تمشيط واغلاقات واقتحامات واسعة لقرى دير إبزيع وكفر نعمة.

مدينة طوباس شهدت هي الاخرى اشتباكات، مع تصدى المقاومين لاقتحام قوات الاحتلال للمدينة واستهدافهم بعبوات ناسفة، كما تعرضت قوات مقتحمة في حي نزال بمدينة قلقيلية لاطلاق نار، بعد مداهمتها لمنزل الاسير محمد ملحم.

وبالتوازي مع اقتحامات جيش الاحتلال لجنين وطولكرم والخليل ايضا، يواصل المستوطنين اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وتأتي الاقتحامات الجديدة بعد يوم شهد عمليات اغتيال إسرائيلية استهدفت احد عشر مقاوما فلسطينييا في جنين وطولكرم وأريحا، وذلك بالتزامن، مع الاعلان عن استشهاد القائد العام لسرايا القدس في الضفة الغربية - قائد كتيبة جنين محمد محمود حواشين متاثرا بجراح اصيب بها الاربعاء الماضي، خلال عملية استهداف اسرائيلي لسيارته اسفرت عن استشهاد ثلاثة من رفاقه في الحال.

روابط ذات صلة

اصابة 3 مستوطنين في استهداف حافلتين بالضفة الغربية

شاهد/لحظة ضبط أخطر عميل للاحتلال في جنين قبل إعدامه من قبل شقيقه

الإحتلال يقتحم مخيم نور شمس بطول كرم ويفرض طوقا مشددا عليه

كاميرا العالم ترصد الدمار بالبنى التحتية في مخيم نورشمس بالضفة + فيديو