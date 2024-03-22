شاهد/ناشطون يحتجون ضد المستشار الألماني بسبب غزة

العالم - اوروبا

تعرض المستشار الألماني "أولاف شولتس" خلال حضوره افتتاح معرض لايبزيغ للكتاب في لايبزيغ بألمانيا، للاحتجاج من قبل ناشطين أرادوا لفت الانتباه إلى الهجمات التي يشنها الكيان المحتلة في غزة.

وقاطع المتظاهرون خطاب شولتس بشعارات مثل "هذه ليست كارثة إنسانية، إنها إبادة جماعية"، في إشارة منهم إلى الهجمات الصهيونية على غزة.

ورد "شولتس"، الذي قاطع المتظاهرون خطابه عدة مرات، بالقول: "كفى، توقفوا عن الصراخ". فوقع شجار قصير بين المتظاهرين الذين رفضوا مغادرة القاعة وقوات الأمن.

كما تم خلال الحفل توزيع جائزة لايبزيغ للكتاب الأوروبي، ومنحت الجائزة هذا العام للفيلسوف الألماني الصهيوني "عمري بوهم" عن كتابه "العالمية الراديكالية".