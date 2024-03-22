فنلندا تعلن استئنافها تمويل وكالة الأونروا

العالم - فلسطين

وعلقت عدة دول، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا، تمويلها للأونروا بعد مزاعم من كيان الاحتلال الإسرائيلي بأن 12 من بين موظفي الوكالة البالغ عددهم 13 ألفا في غزة، شاركوا في هجوم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على المستوطنات في الأراضي المحتلة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر .



قال وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي، فيله تافيو، الجمعة؛ إن بلاده ستستأنف تقديم التمويل للوكالة.



وقال تافيو: "تحسين الأونروا لإدارة المخاطر لديها، مما يعني منع سوء السلوك وبدء مراقبته بشكل وثيق، يوفر ضمانات كافية لنا في هذه المرحلة لنواصل دعمنا".



وتابع قائلا خلال مؤتمر صحفي؛ إن بعض الأموال الفنلندية ستخصص لإدارة المخاطر.



واستأنفت دول من بينها كندا وأستراليا والسويد تمويل الأونروا.

