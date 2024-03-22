الجمعة ٢٢ مارس ٢٠٢٤
٠٤:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

فيديو خاص: أجواء رمضان في حرم الإمام الرضا (ع)

الجمعة ٢٢ مارس ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٥ بتوقيت غرينتش

تستقبل العتبة الرضوية المقدسة في مدينة مشهد شمال شرقي ايران في كل عام ملايين الزوار من المواطنين الإيرانيين من مختلف الأقوام والمذاهب بالاضافة الى زوار عرب و اجانب من مختلف الدول للاحتفاء بشهر رمضان المبارك حيث تقام عشرات الجلسات القرآنية لختم القرآن الكريم وبرامج دينية و ثقافية متعددة ..و هو المشهد الذي يسجل أروع صور الوحدة والإخاء بين المسلمين في كنف الامام الرضا عليه السلام.

العالم - مراسلون

تختلف أيام شهر رمضان المبارك ولياليه في إيران التي تتميز بالتنوع القومي والثقافي وتحظى كل منطقة منها بتقاليد رمضانية خاصة تم تصنيفها ضمن التراث المعنوي في إيران.

لكن الاجواء الايمانية لايام الشهر الفضيل لا يكتمل الا بالوقوف عند القلب المعنوي النابض في ايران وهي الروضة الرضوية المقدسة.



وربما هذه البقعة القرانية الاكثر اقامة للمجالس القرانية في ايران، حيث تتوزع جلسات تلاوة القران الكريم على مدار الساعة في باحات واروقة العتبة الرضوية المقدسة.

وللزائر حرية اختيار الوقت المناسب للمشاركة في المحافل الصباحية أو المسائية.

وعند الافطار تمتد موائد الرحمان و يكونوا المؤمنين الصائمين ضيوفا عند الامام الرئوف في الديون الرضوي الكريم.


روابط ذات صلة

بالصور.. مراسم إزالة الغبار عن ضریح الإمام الرضا (ع)