فيديو خاص: أجواء رمضان في حرم الإمام الرضا (ع)

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تختلف أيام شهر رمضان المبارك ولياليه في إيران التي تتميز بالتنوع القومي والثقافي وتحظى كل منطقة منها بتقاليد رمضانية خاصة تم تصنيفها ضمن التراث المعنوي في إيران.

لكن الاجواء الايمانية لايام الشهر الفضيل لا يكتمل الا بالوقوف عند القلب المعنوي النابض في ايران وهي الروضة الرضوية المقدسة.





وربما هذه البقعة القرانية الاكثر اقامة للمجالس القرانية في ايران، حيث تتوزع جلسات تلاوة القران الكريم على مدار الساعة في باحات واروقة العتبة الرضوية المقدسة.

وللزائر حرية اختيار الوقت المناسب للمشاركة في المحافل الصباحية أو المسائية.

وعند الافطار تمتد موائد الرحمان و يكونوا المؤمنين الصائمين ضيوفا عند الامام الرئوف في الديون الرضوي الكريم.



