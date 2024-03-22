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في ذكرى معركة الكرامة .. نشامى الأردن يصدحون لغزة

الجمعة ٢٢ مارس ٢٠٢٤ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش

شارك آلاف الأردنيين في المسيرة المركزية الحاشدة التي انطلقت بقلب العاصمة الأردنية عمان مناصرة لغزة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على القطاع. وتزامنت المظاهرات مع احياء الاردنيين ذكرى معركة الكرامة التي انتصر بها الجيش الأردني والمقاومين الفلسطينيين على جيش الاحتلال الاسرائيلي.

العالم - مراسلون

نظم ملتقى الأحزاب الوطنية في وسط العاصمة عمان مظاهرة حاشدة شارك بها الألف الأردنيين للتعبير عن تضامنهم ودعمهم للمقاومة الإسلامية في قطاع غزة تزامناً مع أحياء الأردنيين للذكرى السادة والخمسون لمعركة الكرامة التي انتصر بها الجيش الأردني على القوات الاسرائيلية.

الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن اكد ان ما تخوضه فصائل المقاومة الفلسطينية ضد عصابات الاحتلال الاسرائيلي في غزة والتي دخلت شهرها السادس لا تختلف عن حرب الكرامة فكلاهما سيكون النصر هو العنوان بالنهاية.

المشاركون بالمظاهرة طالبوا الحكومة الأردنية بضرورة وجود جسر بري لايصال المساعدات إلى الأهل في شمال قطاع غزة والذي بات يشهد حرب تجويع على مرأى من العالم اجمع.

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