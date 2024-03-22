فيديو خاص حول آخر كواليس مفاوضات صفقة التبادل؟!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا ان اكثر من 3 آلاف من شرطة الاحتلال انتشرت في المدينة وتمركزوا في محيط البلدة القديمة من القدس وعند الطرقات والحارات المؤدية الى الاقصى.

سياسيا اشار مراسلنا لى ان المشاورات تجري على قدم وساق حول صفقة التبادل، اجراها وزير الخارجية الاميركية الذي يزور تل ابيب والتقى رئيس الوزراء الاسرائيلي وحضر اجتماع مجلس الحرب واجتماعا منفردا مع عضوه بني غانتس.

واضاف مراسل العالم: ان بلينكن نصح الاسرائيلي بأن يكون هناك توافق بين المستويين السياسي والامني، والذهاب الى هدنة من 6 اسابيع وحوار حول اليوم التالي بعد الحرب تجنبا للفوضى في غزة.

واوضح ان بلينكن حذر من ان هذا الاسلوب في الحرب على غزة لن يؤتي الا باستمرار قوة حركة حماس، وهذا ما لا تسعى له الادارة الاميركية، فرد عليه نتانياهو باننا سنبقى في قطاع غزة حتى اضعاف حماس.

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