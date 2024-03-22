بالفيديو.. 40 قتيلا على الأقل اثر إطلاق نار بمركز تجاري في ضواحي موسكو

العالم-روسيا

وذكرت وسائل إعلام روسية أن إطلاق النار وقع اليوم الجمعة في قاعة الحفلات الموسيقية في مركز "كروكس سيتي هول" التجاري، حيث فتح ثلاثة أشخاص على الأقل النار، فيما وصف شهود عيان منفذو إطلاق النار بأنهم رجال بلحى سوداء يرتدون سترات مضادة للرصاص ويحملون أسلحة رشاشة. وعلم فيما بعد أن حريقا اندلع في المبنى.

وأظهرت مشاهد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اللحظات الأولى لعمليات إطلاق النار في صالة الحفلات في المركز "كروكس سيتي هول" التجاري في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.

اطلاق النار

وحدث انفجار بعد عملية إطلاق النار في المجمع التجاري في موسكو ما أسفر عن حريق كبير.

واعلنت وسائل إعلام روسية عن 40 قتيلا على الأقل وإصابة 100 جراء هجوم إرهابي نفذته مجموعة مسلحة استهدف قاعة حفلات في مجمع تجاري قرب العاصمة موسكو.

قدم عمدة موسكو سيرغي سوبيانين التعازي في ضحايا الهجوم على المركز التجاري "كروكوس سيتي" بضواحي موسكو، مساء الجمعة.

وأضاف العمدة أنه أعطى التوجيهات بتقديم كافة المساعدات اللازمة للمتضررين جراء الهجوم.

وأعلنت وزارة الصحة الروسية ​​عن إرسال 50 فريق إسعاف لتقديم الرعاية الطبية لضحايا انفجار مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في مدينة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.

وقالت وزارة الصحة إنه تم إرسال أكثر من 50 فريق إسعاف إلى مدينة كراسنوغورسك لتقديم الرعاية الطبية لجميع الضحايا.