الضفة تحت العدوان مجددا ورد المقاومة، وصنعاء تهيمن على البحر وتخطط لضربات أكثر تأثيرا لإسناد غزة

العالم - بانوراما

الملف الأول: أصيب سبعة جنود من قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال اشتباكات استمرت خمس ساعات على الأقل غرب رام الله في الضفة الغربية. وذكرت وسائل إعلام اسرائيلية أن حالة بعض الجنود المصابين حرجة. وتاتي هذه العملية على وقع عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب اجتياح قوات الاحتلال مدناً وبلدات ومخيّمات في عدوان أسفر عن استشهاد عدة فلسطينيين.



الملف الثاني: كشف قائد حركة انصار الله السيد عبد الملك الحوثي أن لدى اليمن خططا لشن ضربات مستقبلية تكون أكثر تأثيرا على العدو



واكد السيد الحوثي أن تجاوز التقنيات الأمريكية والإسرائيلية في الرصد والتشويش والاعتراض يعني انتصارا كبيرا وتطويرا للقدرات اليمنية. ولفت إلى أن القوات المسلحة اليمنية نفذت عمليات لاستهداف السفن الإسرائيلية والأمريكية في البحر الأحمر والبحر العربي، كما نفذت عملية جديدة إضافية في المحيط الهندي هذا الأسبوع. منوها إلى أن صنعاء مستمرة في توجيه الضربات للسفن المرتبطة بالكيان الاسرائيلي. في المقابل زعم الجيش الأمريكي أنه دمر طائرة مسيرة وزورقا مسيرا أطلقتهما القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر.