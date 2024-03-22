تقرير مروع  للمركز الأورومتوسطي حول غزة.. ماذا جاء به؟

العالم - خاص بالعالم

تقرير مروع كشف عنه المركز الأورومتوسطي لحقوق الانسان عن الجرائم التي ارتكبها الاحتلال خلال عمليته المستمرة في مسشتفى الشفاء الذي كان يشكل المأوى الوحيد لمئات النازحين في شمال القطاع.

واشار التقرير بناء على إفادات موثقة الى ارتكاب الاحتلال عشرات عمليات القتل والإعدام غير القانونية، واعتقالات تعسفية بطريقة مذلة وحاطة بالكرامة الإنسانية الى جانب تفجير عدة مبان في مجمع الشفاء الطبي وقصف مكثف على المناطق والمنازل المحيطة بالمجمع.



وبعد اشهر من حرب الابادة الاسرائيلية واقتحام جيش الاحتلال مستشفى الشفا بزعم وجود انفاق حماس والتي سرعان ما تبين زيف اداعاءات الاحتلال عاود جيش الاحتلال من جديد اقتحام المستشفى المكتظ بالنازحين واعتقل نحو اربعمائة فلسطيني من داخله بينهم طواقم طبية وصحافيون، وأجبرهم على التعري الكامل وعرضهم للتعذيب خلال التحقيق الميداني، وفقا للمرصد كما اجبر جيش الاحتلال عقب اقتحامه المستشفى النساء و الاطفال على النزوح قسرا دون رجال العائلة الى وسط و جنوب القطاع.



ووثق المرصد إعدام قوات الاحتلال المسن فريج وصفي الحلاق الذي كان يعاني الزهايمر، خلال تواجده في ساحة مجمع الشفاء الطبي بعد إطلاق النار عليه وتركه عمدا ينزف لعدة ساعات دون تقديم أي خدمات إسعافية لإنقاذ حياته.



وفي جريمة أخرى من سلسلة جرائم الاحتلال كشفت عنها عائلة تقطن محيط مجمع الشفاء، اقتحم اكثر من خمسين جنديا اسرائيليا مبنى سكنيا وقت موعد الإفطار وعمدوا إلى إطلاق النار بشكل عشوائي وتكسير الأبواب على السكان، واعتقلوا جميع الرجال ثم اجبروا النساء والأطفال على النزوح إلى جنوبي قطاع غزة دون رجال العائلة ثم قاموا بحرق المبنى بالكامل.



كما اشار المرصد الى أنه تلقى عدة مناشدات بشأن عمليات تنكيل وتعذيب شديد يتعرض لها مرضى وجرحى كانوا يرقدون للعلاج داخل مجمع الشفاء الطبي في حين أجبر جيش الاحتلال المرضى والجرحى على النزوح دون مراعاة لوضعهم الصحي.

