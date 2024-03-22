عين على الإعلام العبري.. ماذا قال عن مفاوضات قطر واجتياح رفح؟

العالم - العين الإسرائيلية

تداول الإعلام العبري مجريات المفاوضات في الدوحة وشروط حماس منها عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال غزة وهو ما يرفضه كيان الاحتلال حتى الآن.

الاحتجاجات على حكومة نتنياهو التي تطالب بصفقة لتبادل الأسرى تتصاعد بالتزامن مع جولة المفاوضات الجارية في الدوحة وذلك في محاولة للضغط على نتنياهو لإبرامها.

مواقع التواصل الإسرائيلية تفاعلت مع الاحتجاجات وكان للنشطاء تعليقات كثيرة.

وشارك في نقاش هذه الموضوعات ومواضيع أخرى والمختص بالشؤون الإسرائيلية حسن حجازي.

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