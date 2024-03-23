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 عبداللهيان: مكافحة الإرهاب تتطلب اتخاذ إجراءات جدية من جانب المجتمع الدولي

 عبداللهيان: مكافحة الإرهاب تتطلب اتخاذ إجراءات جدية من جانب المجتمع الدولي
السبت ٢٣ مارس ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

 اشار وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان، إلى الحادث الإرهابي الذي وقع في موسكو، مساء الجمعة، مؤكدا إن المكافحة الفعالة للإرهاب تتطلب تحركا جديا من قبل المجتمع الدولي.

العالم - ايران

وكتب امير عبداللهيان على صفحته الشخصية في الفضاء الإلكتروني مساء الجمعة: ادين بشدة العمل الإرهابي الأخير في موسكو، وانني اذ اعرب عن تعاطفي مع أسر الضحايا، اقدم التعازي لزميلي سيرغي لافروف والحكومة والشعب الروسي على هذا الحادث المرير.

واضاف: إن المكافحة المشتركة والفعالة ضد الإرهاب تتطلب اتخاذ إجراءات جادة وغير تمييزية من جانب المجتمع الدولي.

وأعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية مقتل 40 شخصا وإصابة أكثر من 100 في الهجوم الإرهابي مساء الجمعة على مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في ضواحي موسكو وفقا للمعطيات الأولية.

وأضافت أن القوات الأمنية الروسية تجري عمليات بحث وتفتيش، ويتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتقديم المساعدة للضحايا.

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