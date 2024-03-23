الحركة الأميركية لهدنة غزة والتعامل الجديد مع حماس

العالم - مع الحدث

هل يعود الوفود الإسرائيلي المفاوض إلى الدوحة مصحوبا بضغوط أميركية لتحقيق أختراق بحسب مكتب نتنياهو؟

كيف يقرأ قول بلينكن قبل وصوله للأراضي المحتلة بإمكان التعامل مع حماس دون عملية عسكري في رفح مع إصرار نتنياهو عليها؟

ما دلالة توقيت جلسة مجلس لأمن للتصويت على مشروع القرار الأميركي لوقف النار مع جولة بلينكن وسقوطه بفيتو روسي صيني باعتباره مسياسا؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من الباحث السياسي سهل خليلية، والقيادي بالجبهة الديمقراطية سهيل الناطور.