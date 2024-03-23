اول تعليق امريكي على اتهامها بهجوم موسكو الارهابي

العالم- الامريكيتان

واطلق ثلاثة مسلحين على الاقل النار، امس الجمعة (22 مارس) في قاعة للحفلات الموسيقية "كروكوس سيتي هول"، داخل المركز التجاري الكبير "كوروكوس سيتي" الواقع في مدينة كراسنوغورسك بضواحي العاصمة الروسية موسكو، موقعا عشرات القتلى والجرحى.

وفقا للوكالة الروسية "تاس"، قال كيربي، ردا على سؤال، ما إذا كانت الولايات المتحدة الامريكية على علم مسبقا بوقوع الهجوم: "أنا لست على علم بأنه كانت لدينا أي معلومات مسبقا حول هذا الهجوم الرهيب". ما اعتبر تأكيدا ضمنيا لعلم اجهزة الاستخبارات الامريكية.

ورد المسؤول الامني الأمريكي، جون كيربي، على سؤال عن انذار السفارة الامريكية في موسكو لمواطنيها قبل عيد المرأة الدولي 8 مارس، من السفر إلى روسيا، وتحذيرها المقيمين في روسيا من "خطر ارهابي عال"، بقوله: "يجب أن تتحدث عن ذلك وزارة الخارجية. أنا لا أعتقد أن هذا كان مرتبطا بهذا الهجوم تحديدا".

لكن السفارة الأمريكية في موسكو كانت قد نشرت قبل عيد المرأة العالمي (8 مارس) إنذارا لمواطنيها الأمريكيين بعدم السفر إلى روسيا، وحذرت الموجودين على الأراضي الروسية من التجمعات الحاشدة بما فيها المراكز التجارية والحفلات الموسيقية، ودعتهم الى تجنبها، نظرا لما سمته "خطر إرهابي عال" أثناء فترة العطلة الأسبوعية.

ووقعت الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة البريطانية، في مأزق خطير، ينذر باندلاع حرب عالمية، على خلفية ظهور ادلة دامغة، تجعل واشنطن ولندن في صدارة الاتهام بالتورط في الهجوم الارهابي على مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، منتصف ليل الجمعة (22 مارس).

تحدثت وكالة الانباء الروسية "سبوتنيك" عن أنه "انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للرجال المشتبه بتورطهم في الهجوم على المركز التجاري في ضواحي موسكو وأدى إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين". وأشارت إلى أنه "يظهر في الصور المتداولة أن السيارة من نوع ‘رينو‘".

موضحة أنه حسب الصور المتداولة فإن السيارة تحمل "لوحة تسجيلها تظهر أنها تعود لمقاطعة تفير الروسية". لكن الوكالة الروسية للانباء أشارت في الوقت نفسه إلى أنه "لا يوجد تأكيد رسمي حول صحة الصور حتى الآن". فيما يثير تحذير السفارة الامريكية في موسكو، الشكوك والاتهامات.

وحذرت السفارة الأمريكية بالعاصمة الروسية موسكو في (7 مارس) من أن "المتطرفين قد يخططون لشن هجمات في أماكن مزدحمة في موسكو خلال الـ 48 ساعة القادمة". وأردفت في تحذيرها المنشور على موقعها الالكتروني: "ينصح مواطنو البلاد بتجنب التجمعات الكبيرة من الناس".

مضيفة: "تراقب السفارة التقارير التي تفيد بأن المتطرفين لديهم خطط فورية لمهاجمة تجمعات كبيرة من الناس في موسكو، بما في ذلك الحفلات الموسيقية، وننصح المواطنين الأمريكيين بتجنب التجمعات الكبيرة لمدة 48 ساعة". لكن واشنطن عقب الهجوم قالت: إنها "لا تمكلك معلومات بعد عن الهجوم".

وحسب قناة "روسيا اليوم" فإن "مكتب الشؤون الخارجية البريطاني أصدر تحذيرا مماثلا، كما أوصى المواطنين البريطانيين بالامتناع عن السفر إلى روسيا". مشيرة إلى أن "وزارة الخارجية الروسية لم تعلق بعد على هذه التقارير". واكتفت بوصفها "جريمة وحشية" ودعوة المجتمع الدولي بأسره إلى "إدانة العمل الإرهابي".

لكن التحذير الامريكي والبريطاني السابق للهجوم بأسبوعين، أثار حفيظة مراقبين عدة، بينهم رئيس جمهورية صربيا، ألكسندر فوتشيتش، الذي صرح لقناة التلفزيون الصربي الاولى بأن بياني السفارتين الأمريكية والبريطانية في موسكو دليل على أن استخبارات هذين البلدين كانت تمتلك معلومات حول الهجوم الإرهابي بموسكو.

وقال فوتشيتش: "في 7 مارس دعت السفارة الأمريكية مواطنيها لتجنب زيارة المراكز التجارية. ثم قام بنفس الخطوة البريطانيون وبعض الدول الأخرى. هذا يعني أن استخباراتهم اعترضت مباحثات معينة وحصلت على معلومات وكانت على علم بأن شيئا سيحدث".وأردف: "هناك دولة عالمية، تتبع هذا الأسلوب في العمل" لم يذكر اسمها.

مضيفا: "أتوقع اشتداد العمليات القتالية في أوكرانيا واقتراب نزاع على المستوى العالمي". معلنا عن أنه "سيعقد اجتماعا طارئا لمجلس الأمن القومي الصربي صباح السبت، على خلفية العمل الإرهابي في المركز التجاري "كروكوس سيتي هول" بضواحي موسكو". ومقدما التعازي للقيادة الروسية والشعب في سقوط الضحايا جراء الهجوم.ومن جانبها.