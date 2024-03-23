صنعاء تعلق على الهجوم الإرهابي بضواحي موسكو

العالم- اليمن

وقالت وكالة "سبأ" اليمنية، إن المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى أدان بأشد العبارات الهجوم الإجرامي الذي وقع بإحدى القاعات قرب العاصمة الروسية موسكو.

وأضافت أن المشاط بعث ببرقية تعزية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والشعب الروسي الصديق وأسر الضحايا في الهجوم الإرهابي قرب العاصمة موسكو، متمنيا الشفاء لكافة المصابين.

كما أدان رئيس حكومة الإنقاذ في صنعاء عبد العزيز صالح بن حبتور، بشدة الهجوم الذي تعرض له المركز التجاري "كروكس سيتي" بضواحي موسكو والذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وعبر بن حبتور في برقية عزاء بعثها إلى رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، عن أحر التعازي والمواساة لرئيس وأعضاء الحكومة الروسية والشعب الروسي وأسر الضحايا متمنيا الشفاء العاجل لكافة المصابين والجرحى.

وأكد تضامن اليمن قيادة وحكومة وشعبا مع الشعب الروسي وأسر الضحايا إزاء هذا الهجوم الجبان والغادر.

يذكر أن المركز التجاري "كروكوس سيتي" بضواحي موسكو تعرض لهجوم مسلح مساء الجمعة أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وأعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية عن مقتل 40 شخصا وإصابة أكثر من 100 في الهجوم الإرهابي على مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في ضواحي موسكو.

ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الهجوم على المركز التجاري "كروكوس سيتي" بأنه جريمة وحشية، فيما دعت الخارجية الروسية المجتمع الدولي بأسره إلى "إدانة العمل الإرهابي" في المركز التجاري.