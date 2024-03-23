حوالي نصف عام .. الاحتلال يقصف غزة من البر والبحر والجو بكل قسوة

العالم - خاص بالعالم

من البر والبحر والجو يقصف جيش الاحتلال الاسرائيلي قطاع غزة بكل قسوة.

قصف عن سقوط المزيد من الشهداء والجرحى جلهم من الاطفال في رفح وخانيوس بالجنوب ومدن ومخيمات وسط القطاع.

اما مدينة غزة في الشمال، فبالاضافة الى الغارات، يواصل جيش الاحتلال محاصرة مجمع الشفاء الطبي، الذي قصف عدد من مبانيه واحرق قسم الشرايين، بينما يطالب من المحاصرين بتسليم انفسهم للتحقيق والتعذيب او الاعدام والا سيدمر المباني فوق رؤوسهم.

المكتب الاعلامي الحكومي في غزة، أعلن ان جيش الاحتلال قتل اكثر من مئة شخص داخل مجمع الشفاء الطبي، واعدمت بعض الكوادر الطبية بداخله، بينما اعتقلت العشرات من المرضى وذويهم والكادر الصحي.

وبينما مازالت العديد من العائلات محاصرة في مربعات سكنية إلى الشمال من مجمع الشفاء، بينهم أطفال ومسنّون، من دون ماء وغداء، تنتشر عشرات الجثث لفلسطينيين اعدمهم جنود الاحتلال في تلك المنطقة.



ولفك الحصار عن مجمع الشفاء والمنطقة المحيطة، تواصل المقاومة الاشتباك مع قوات الاحتلال، وتمكنت سرايا القدس من قنص جندي اسرائيلي واستهدفت تجمعا لقوات الاحتلال في محيط المستشفى بوابل من قذائف الهاون.

مواجهات امتدت الى بيت لاهيا شمالي القطاع، تخللتها انفجارات وغارات اسرائيلية على المنطقة.