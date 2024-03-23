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فيديو خاص حول أكبر حدث قرآني في العالم الإسلامي

السبت ٢٣ مارس ٢٠٢٤ - ٠٨:٥١ بتوقيت غرينتش

في ايران تتواصل فعاليات المعرض الدولي للقرآن الكريم الذي تدأب طهران على عقده سنويا في شهر رمضان الكريم. ويشمل المعرض الذي يستمر حتى أواخر الشهر الفضيل فعاليات فنية وثقافية واجتماعية وتعليمية بمحورية القرآن الكريم.

العالم - مراسلون

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