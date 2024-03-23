السلاح الغربي ودوره في تغذية آلة الحرب في غزة.. وقراءة في الهجوم الدموي على موسكو

العالم - بانوراما

وأوضحت أنّ توفير الأسلحة لـ"إسرائيل"يُعدّ حرباً على حقوق الإنسان ، وتتصدر ألمانيا وبريطانيا قائمة الدول الأوروبية المستمرة بدعم"إسرائيل"بالأسلحة،بينما يأتي الدعم الاكبر لكيان الاحتلال من الولايات المتحدة.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القبض على منفذي هجوم العاصمة موسكو، مؤكدا أنهم كانوا يحاولون الهروب إلى أوكرانيا.



ووصف الرئيس الروسي الهجوم في قاعة مدينة كروكوس بالإرهابي والدموي، مؤكدا اعتقال جميع المتورطين واحتجازهم.وافادت لجنة التحقيق الروسية بارتفاع عدد الضحايا إلى مئة وخمسة عشر قتيلا ، وأكدت أن الحصيلة مرشحة للارتفاع مع خطورة حالات المصابين.

ومساء الجمعة، اقتحمت مجموعة من الإرهابيين مركز 'كروكس سيتي هول' بضواحي موسكو، وأخذت تطلق النار بشكل عشوائي على المواطنين هناك، في هجوم تبنته جماعة داعش الارهابية وسط ادانة دولية واسعة ونفي اوكراني بالضلوع في الهجوم.



ونشرت وسائل إعلام روسية شريط فيديو لحظة القبض على مشتبه بهم في الهجوم الإرهابي على العاصمة الروسية.

وأبلغَ مديرُ جهازِ الأمنِ الفيدرالي الرئيسَ بوتين باعتقالِ أحدَ عشَرَ شخصاً بينَهم اربعةٌ من المتورطين في الهجوم.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.