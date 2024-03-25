الأونروا: الإحتلال يتعمد عرقلة المساعدات الضرورية لغزة

العالم – خاص بالعالم

وقالت مديرة منظمة اليونيسف كاثرين راسل:"يجب أن تتمتع منظمات الإغاثة بإمكانية الوصول الكامل للأطفال والأسر المحتاجة في كل مكان بغزة إن أرواح الأطفال وصحتهم في غزة أصبحت على المحك.



وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا صرحت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبلغتها بعدم السماح بدخول المساعدات التابعة لها إلى شمال قطاع غزة واصفة القرار بالمشين ويظهر تعمد الاحتلال عرقلة المساعدات الضرورية في ظل المجاعة التي يواجهها أهالي غزة، ومنع الاحتلال كذلك المفوض العام للوكالة من دخول القطاع للإطلاع على الأوضاع الإنسانية هناك.



وقال المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني:"إن منع الأونروا من القيام بعملها يجعل الساعة تتحرك نحو المجاعة بشكل أسرع، حيث سيموت الكثيرون من الجوع والجفاف.



الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش اعتبر أن الأونروا تمثل شريان حياة وبصيص النور الوحيد لملايين اللاجئين في المنطقة وخلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في العاصمة الأردنية عمان.



أشار غوتيريش الى أن عدد موظفي الأمم المتحدة الذين قتلوا في غزة والذي يتجاوز المئة والسبعين شخصا هو الأكبر في تاريخ الأمم المتحدة. وحذر الصفدي من أن اجتياح رفح سيؤدي إلى كارثة ومذبحة.



وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش:"الأونروا تمثل شريان حياة ينبض بالأمل والكرامة لملايين اللاجئين في أنحاء المنطقة علينا أن نسعى جاهدين للحفاظ على تدفق الخدمات التي تقدمها الوكالة".

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي:"لا بديل عن الأونروا وكل الأموال التي تقدم لها تسهم في إنقاذ الأرواح، وحرمانها من التمويل يعني المساهمة في قتل الأطفال الفلسطينيين".



يذكر أن كيان الاحتلال الذي يقتل ويدمر ويحاصر الأهالي في قطاع غزة منذ أكثر من ستة أشهر أغلق جميع المعابر مع قطاع غزة مستخدما كل الوسائل لعرقلة الحركة في المعبر الوحيد الذي لا يسيطر عليه وهو معبر رفح.

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