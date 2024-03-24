الفرنسيون يتحدّون السلطات وينتصرون لغزة وحقوق المهاجرين

العالم – خاص بالعالم

خرج المتظاهرون في العاصمة باريس لكسر جدران العنصرية.. يقول هؤولاء المحتجون في مسيرة قادها تجمع ' مهاجرين دون وثائق' إن فرنسا تواصل استغلال ثروات قارتهم وتصدر قانونا جديدا يعرف باسم وزير الداخلية جيرار دورمانان يضيق الخناق على المهاجرين غير الشرعيين في فرنسا.. عرضٌ أمام مئات المحتجين يخفي رسائل خلف هذه الأقنعة.

وقال متظاهر:" كفى عنفا، كفانا تضييقات اعطونا حقنا حتى نعيش معكم في سلام".

جمعية اورو فلسطين اعتبرت أن الحكومة الفرنسية تنسج على منوال الكيان الاسرائيلي في التعامل مع مواطنيها داعية الى ضرورة الاعتراف بدولة فلسطين والتعامل بعدل مع المهاجرين والمسلمين في فرنسا.

وقالت اوليفيا زيمور سياسية فرنسية، زعيمة تكتل اورو فلسطين CAPJPO:'نحن نسير بإتجاه الفاشية، كل يوم تصبح فرنسا أشبه بالنموذج الاسرائيلي ولهذا السبب نخرج اليوم، لنقول لحكومة آتال المشكلة ليست في المهاجرين ولا في المسلمين بل في من يسير دفة الحكم'.

الفرنسيون أيضا مستاؤون من قانون الإيجار الجديد ففضلا عن الارتفاع في أسعار الايجار فإن الحكومة حددت المساعدة في الإيجار والمزايا العائلية المقدمة للفرنسيين وللأجانب بشروط عمل معينة تصفها الكونفدرالية الوطنية للاسكان في فرنسا بالخطيرة التي ستُخرج الالاف من منازلهم وتجعلهم بدون مأوى.

وقال ايدي جاكمار رئيس الكونفيدرالية الفرنسية للإسكان CNL:' الحكومة تريد دمج مختلف أنواع السكن الاجتماعي في قانون واحد، غير عادل اجتماعيا بين الناس.. نحن نتظاهر أيضًا، لأن الأسبوع المقبل هو نهاية ما نسميه في فرنسا مشروع الشتاء، أي الفترة الزمنية التي لا يمكن خلالها تنفيذ عمليات إخلاء المستأجر تحت أي ذريعة. واعتبارًا من الأسبوع المقبل وعلى الرغم من أننا من أغنى الدول في العالم، سنجد الناس مرميين في الشوارع من دون مسكن هم وعائلاتهم.'

وبموجب القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ فإنه يمكن للعمال الأجانب في فرنسا الاستفادة من دعم حكومي للإيجار بعد ثلاثة أشهر من وصولهم إلى فرنسا، في حين يمكن للأفراد غير العاملين الحصول على دعم الإيجار بعد خمس سنوات بالحد الأدنى.

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