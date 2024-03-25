تواصل الاشتباكات في الخرطوم للأسبوع الثامن على التوالي

العالم – خاص بالعالم

وفي الإطار أفادت مصادر محلية في الخرطوم بوقوع اشتباكات بكل أنواع الأسلحة في جنوبي العاصمة، متحدثة عن سماع أصوات انفجارات اهتزت لها جدران المنازل.

كما أفاد مواطنون بسماع قصف استخدمت فيه المدفعية الثقيلة من مراكز للجيش السوداني في مدينة أم درمان، شمال غربي الخرطوم، ويأتي ذلك وسط تخوف سكان العاصمة من وقوعهم تحت حصار كامل جراء استمرار تدهور الأوضاع الأمنية.

استمرار القتال فاقم من معاناة المدنيين حيث دقّ مدنيون وناشطون ناقوس الخطر بشأن وضع جزيرة توتي، الواقعة عند ملتقى النيل الأبيض والأزرق بعد أن منع سكانها من عبور الجسر الذي يربطها بوسط العاصمة الخرطوم.

فيما يعانى نحو خمسة ملايين شخص يقيمون في العاصمة كغيرهم من سكان البلاد من تراجعٍ حاد في مستوى الخدمات والمواد الغذائية منذ بدء النزاع.

وفي سياق الوضع الإنساني تكرر المنظمات الدولية التحذير من خطورة الوضع في السودان الذي كان يعدّ من أكثر دول العالم فقرا حتى قبل اندلاع المعارك الأخيرة.

حيث حذر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر من أن التحديات ستزيد مع اقتراب موسم الفيضانات، وأزمة الجوع التي تلوح في الأفق وتفشي الأمراض التي قد تصبح حتمية أكثر.

كما حذّر عاملون في المجال الطبي والإغاثي من أن الامطار قد تعزل أجزاء من البلاد وتزيد من خطر تفشي أوبئة وأمراض مثل الملاريا والكوليرا.

إلى ذلك تؤكد الأمم المتحدة أن خمسة وعشرين مليون شخص، أي أكثر من نصف عدد سكان السودان، باتوا الآن بحاجة للمساعدة والحماية فيما تسبب الصراع بنزوح أكثر من مليون ونصف المليون شخص داخل البلاد وخارجها.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...