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الأدميرال ايراني: القوات البحرية للجيش تلعب دورا مهما في ضمان أمن الملاحة البحرية

الأدميرال ايراني: القوات البحرية للجيش تلعب دورا مهما في ضمان أمن الملاحة البحرية
السبت ٢٣ مارس ٢٠٢٤ - ١١:٥٣ بتوقيت غرينتش

قال قائد القوات البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأدميرال "شهرام إيراني"، إن القوات البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية تلعب دورا مهما في ضمان أمن الملاحة البحرية.

العالم - ايران

وأضاف الادميرال إيراني: إن مشاركة القوات البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مناورات الدولية ترمز إلى اقتدار هذه القوات وتثبت اقتدارها للاعداء والقوى البحرية الدولية.

وصرح: إن القوات البحرية الاستراتيجية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمكنت من ضمان أمن الملاحة البحرية في المحيطات من خلال إيفاد المدمرات إلى البحار والمحيطات.

وأضاف: إننا شهدنا خلال السنوات الأربعة الماضية اقامة مناورات مشتركة بمشاركة قوات جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقوات الروسية والصينية ملفتا اننا شهدنا في المناورة الأخيرة زيادة عدد الدول المشاركة فيها.

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