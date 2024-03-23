العلاقات الجزائرية المغربية تزداد توترا وتصاعد الإحتقان الاجتماعي بالمغرب

العالم _ المغاربية

ويرصد برنامج "المغاربية"، تنديد الجزائر باستفزازات المغرب متعهدة بالرد على مصادرة محتملة لعقارات جزائرية في الرباط وتصاعد الاحتقان الاجتماعي في المغرب.

وألقى البرنامج الضوء على الاحتجاجات والإضرابات في قطاعي التعليم والصحة واستمرار الحراك الشعبي في موريتانيا تضامنا مع غزة، واحتجاجات امام مقر السفاره الأمريكية، ومعبر رأس جدير الليبي الحدود بين تونس وليبيا يعيد الصراعات المسلحة للمشهد الليبي، ورئاسيات تونس ترفع سخونه المشهد السياسي وتساؤلات عن اسباب اقاله وزيري الثقافة والنقل.

وتطرق البرنامج الى عوده التوتر بين الجزائر والمغرب على خلفية مصادرة مقار الجزائر الدبلوماسية في الرباط حيث انه في فصل جديد من السجال بين الجزائر والمغرب تحدثت تقارير اعلامية مغربية عن مشروع مصادرة عقارات هي ملك للسفارة الجزائرية في الرباط في خطوة نددت بها وزاره الخارجية الجزائرية وعدتها استفزازا معتبرة ان هذا تحرك يشكل مرحلة تصعيدية جديدة وانتهاكا صارخا لحرمة وواجب حماية الممثليات الدبلوماسية للدول.

وناقش البرنامج الخطوة المفاجئة لقرار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتقديم اجراءات الانتخابات الرئاسية في انتظار موقفه من الترشح لولايه ثانية، وتقرر بذلك تقديم الموعد الذي كان في ديسمبر من كانون الاول الى سبتمبر أيلول المقبل اي بنحو ثلاثة اشهر.

ضيف البرنامج:

- د. توفيق بوقعدة استاذ العلوم السياسية من الجزائر

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