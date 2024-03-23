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فيديو خاص: الاحتلال يرتكب مجزرة طحين أخرى في غزة

السبت ٢٣ مارس ٢٠٢٤ - ١٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية في قطاع غزة بان جيش الاحتلال الاسرائيلي يواصل عمليته العسكرية في مجمع الشفاء الطبي لليوم السادس على التوالي، حيث افاد مصدر طبي ان قوات الاحتلال قامت بإحراق جميع طوابق الجراحات التخصصية وتفجير البوابة الرئيسية لقسم الطوارئ، واحراق مخازن الادوية.

العالم - خاص بالعالم

واضاف ان قوات الاحتلال قامت بحجز المرضى والنازحين في مبنى الامير نايف القديم جدا والذي لا يصلح لإيواء وعلاج المرضى، مشيرا الى ان الاحتلال نفذ اعدامات ميدانية كثيرة في أروقة مباني المستشفى، وسط افتقاد اي احصاءات وارقام دقيقة حول ذلك بسبب منع الاحتلال اقتراب اي احد من تلك المنطقة.

وتابع ان الاحتلال قام بقصف منازل ونسف مربعات سكنية في تلك المناطق، وحاصر عشرات العوائل التي تناشد عبر وسائل الاعلام اجلاءها، كما انه يحاصر شارع الوحدة ومعهد الامل للايتام الذي يؤوي الآلاف من الفلسطينيين.

واكد ان الاحتلال قصف تجمعا للمواطينين كانوا بانتظار المساعدات في دوار الكويت في حي الزيتون جنوب غزة ما ادى الى استشهاد سبعة منهم.

المزيد في الفيديو المرفق ....

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