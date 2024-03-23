السبت ٢٣ مارس ٢٠٢٤
٠١:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا العداون إلى 32142 شهيدا

الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا العداون إلى 32142 شهيدا
السبت ٢٣ مارس ٢٠٢٤ - ٠١:١٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على القطاع إلى 32142 شهيدا و74412 جريحا منذ السابع من أكتوبر.

العالم - فلسطين

وجاء في التقرير الإحصائي اليومي للوزارة: أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 72 شهيدا و 114 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضاف التقرير: "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأكد "ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني إلى 32142 شهيدا و 74412 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ168، حيث تواصل قوات الاحتلال استهداف المناطق السكنية، خصوصا في وسط القطاع، فيما تتزايد المخاوف الدولية من عملية مرتقبة في رفح جنوب القطاع ستؤدي إلى كارثة إنسانية.

روابط ذات صلة

فيديو خاص: الاحتلال يرتكب مجزرة طحين أخرى في غزة