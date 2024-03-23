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مسيّرات حزب الله تهاجم منصتين إسرائيليتين للقبة الحديدية

مسيّرات حزب الله تهاجم منصتين إسرائيليتين للقبة الحديدية
السبت ٢٣ مارس ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان السبت، عن تنفيذه هجوما جويا بمسيرتين انقضاضيتين على منصتين للقبة الحديدية في موالمقاومة الإسلامية في لبنانقع "كفار بلوم" الإسرائيلي.

العالم- لبنان

وأوضح المقاومة الاسلامية في لبنان في بيان أن المسيرتين أصابتا أهدافهما بدقة.‏

وفي ذات السياق، أعلنت عن استهداف مقاتليه ثكنة "راميم" بالقذائف المدفعية، والتجهيزات التجسسية في موقع "الرادار" في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، "بالأسلحة المناسبة"، محققين إصابةً مباشرة، بحسب البيان.

وكانت قد استهدفت موقعا تابعا للاحتلال الإسرائيلي في الجليل الغربي بنيران مباشرة من لبنان.

ونفذت رشقة صاروخية استهدفت موقع "مسكاف عام"، ومستوطنة "كفاربلوم".

بدورها، تحدثت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن "دوي صفارات الإنذار في إصبع الجليل للاشتباه في تسلل طائرات مسيرة معادية، انفجرت بعدها طائرتان مسيرتان على الأقل، تسللتا من لبنان بالقرب من كفار بلوم، دون وقوع إصابات".

وأضافت: "أفاد المجلس الإقليمي للجليل الأعلى بأن فرقة الطوارئ في كفار بلوم أخمدت الحريق الذي اندلع" عقب الهجوم.

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