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الاحتلال يعلن مقتل جندي من وحدة دفدوفان في عملية رام الله الفدائية

الاحتلال يعلن مقتل جندي من وحدة دفدوفان في عملية رام الله الفدائية
السبت ٢٣ مارس ٢٠٢٤ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال “الإسرائيلي” مقتل جندي إسرائيلي من وحدة دفدوفان وإصابة 7 آخرين من بينهم ضابط في عملية “دوليف” برام الله أمس.

العالم-الاحتلال

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال “الإسرائيلي” مقتل جندي إسرائيلي من وحدة دفدوفان وإصابة 7 آخرين من بينهم ضابط في عملية “دوليف” برام الله أمس.

وأعلن جيش الاحتلال أمس إصابة 7 جنود من قواته بجروح خلال اشتباكات استمرت 5 ساعات على الأقل غرب رام الله في الضفة الغربية، مع المقاوم مجاهد بركات منصور من قرية دير ابزيع قبل الإعلان عن استشهاده.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن 7 جنود أصيبوا بعملية إطلاق النار والاشتباك التي استمرت 5 ساعات غرب رام الله.

وجاءت الاشتباكات خلال ملاحقة مقاوم أطلق النار تجاه حافلة مستوطنين وألحق بها أضرارًا في المنطقة.

ووفق المصادر العبرية؛ فإن حالة اثنين من الجنود المصابين حرجة.



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