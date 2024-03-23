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صحفي يكشف حقيقة تسريبات الصحافة الاسرائيلية حول مفاوضات الدوحة!!

السبت ٢٣ مارس ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٨ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل قناة العالم الاخبارية في رام الله بأن رئيس جهاز الموساد ديفيد برنياع طلب من رئيس السي آي أيه العودة الى الدوحة من اجل ممارسة الضغط للتوصل الى اتفاق ما بين حماس والاحتلال بوساطة مصريين وقطريين.

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا نقلا عن قناة كان الاسرائيلية ان المفاوض الاسرائيلي يدرس اقتراحا لحماس لكيلا يتم ملاحقة قادتها واغتيالهم اذا تم اجلاءهم من قطاع غزة، وان هناك قبولا اسرائيليا بأن ينسحب الجيش الاسرائيلي الى مواقعه ما قبل السابع من اكتوبر 2023 في بعض المناطق، مقابل اخلاء السلاح من القطاع.

واعتبر ان ما اوردته قناة كان الاسرائيلية هي عبارة عن أسافين تحاول ان تدقها ما بين الشارع الفلسطيني وقيادة المقاومة، والاظهار بأنهم يحاولون ان يحققوا مكاسب لأنفسهم وليس لمصلحة الشعب الفلسطيني.

وتابع مراسل قناة العالم ان الصحافة الاسرائيلية منذ امس وحتى اللحظة تحاول أن تصور ان المفاوض الفلسطيني يفاوض في الدوحة لمصلحة الحركة وليس قطاع غزة.

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